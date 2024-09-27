В результаті зіткнення двох автівок загинув водій: ДТП сталась у селі Старий Вишнівець

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27 вересня о 7:20 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, а саме в селі Старий Вишнівець не розминулися два автомобілі.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Mercedes Benz Sprinter, а після цього врізався у відбійник.

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У результаті удару 41-річний кермувальник Volkswagen отримав травми, несумісні із життям. Пасажира з даного авто бригада швидкої доправила до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Водій буса не постраждав.

Триває слідство, зазначають відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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