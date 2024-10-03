Протягом минулої доби рятувальники залучалися до ліквідації пожеж, надання невідкладної допомоги населенню, та інших видів аварійно-рятувальних робіт.
Про надзвичайні події повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Зокрема, ліквідовано 2 пожежі:
пожежа легкового автомобіля у селі Новосілка Скалатської ТГ Тернопільського району;
пожежа житлової будівлі у селі Горішня Слобідка Монастириської ТГ Чортківського району. Вогнем знищено покриття та перекриття на площі 144 м.кв. Зусиллями бійців ДСНС врятовано 5 будівель.
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 4 боєприпаси часів Другої світової війни, які були виявлені у полі біля села Гаї Шевченківські Тернопільського району.
У селі Бариш Чортківського району рятувальники відбуксирували з кювету на проїжджу частину карету швидкої .
Також бійці ДСНС двічі залучалися до вилучення з житлових будинків осиних гнізд у селі Чернилівка Тернопільського району та місті Тернопіль.