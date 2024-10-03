На Тернопільщині затримали «злодія в законі» та його банду

«Кримінальний авторитет» разом з двома учасниками угруповання вимагав від жителя Тернополя 8 000 доларів нереального боргу. У разі несплати коштів у визначений термін погрожували йому фізичною розправою.

Злочинну групу, що діяла на території області, викрили у квітні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції. Діяльність угруповання, яке «спеціалізувалося» на «вибиванні» нереальних боргів, організував 36-річний громадянин Грузії, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Він діяв від імені «злодія в законі» і отримав статус так званого "наглядача" за Тернопільською областю. Підозрюваний поширював злочинний вплив на території обласного центру та регіону, координував протиправну діяльність, відповідав за наповнення та розподіл так званої «злодійської каси».

«Кримінальний авторитет» разом з двома спільниками погрожував тернополянину фізичною розправою та вимагав у нього нереальний борг, а саме - 8 000 доларів.

Слідчі поліції задокументували два факти передачі коштів вимагачам – 20 000 та 100 000 гривень і одразу після цього зловмисників затримали оперативники та слідчі ГУНП в Тернопільській області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.

Фігурантам оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-1, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, за фактом вимагання грошових коштів нереального боргу організованою злочинною групою, поширення злочинного впливу в суспільстві та незаконного поводження зі зброєю. За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура. Слідчі поліції зібрали достатньо доказів і скерували провадження до суду.