На Тернопільщині під колесами авто загинув пішохід

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На Тернопільщині під колесами авто загинув пішохід.

Дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками зареєстрували працівники Гусятинського відділення поліції в селі Вікно Чортківського району о 18:35.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Scenic 4 не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та збив чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги. Пішохід від отриманих травм помер на місці аварії. Водій попередньо тверезий.

Проводиться слідство.

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