На Тернопільщині під колесами авто загинув пішохід.
Дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками зареєстрували працівники Гусятинського відділення поліції в селі Вікно Чортківського району о 18:35.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Scenic 4 не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та збив чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги. Пішохід від отриманих травм помер на місці аварії. Водій попередньо тверезий.
Проводиться слідство.