У Тернополі обговорили підтримку ветеранів: новий центр стане осередком допомоги та реабілітації для захисників

У Тернополі відбулася нарада за участі міського голови Сергія Надала та місцевих ветеранів, де обговорювали питання допомоги та підтримки ветеранів та родин загиблих Героїв.

Метою зустрічі стало визначення основних напрямів роботи центру, який забезпечуватиме комплексну допомогу для ветеранів, членів їхніх родин.

«Підтримка наших ветеранів, підтримка родин Героїв є одним із пріоритетів нашої роботи. Щодня кількість ветеранів зростає і все більше захисників повертаються додому. Наше завдання – їх соціалізувати, допомогти з працевлаштуванням, надати необхідні довідки, консультації та підтримку. Всім цим буде займатися комунальна установа «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв». Дякую всім ветеранським організаціям, які долучаються до цієї ініціативи, пропонують ідеї, які ми готові підтримати та реалізувати», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Центр забезпечуватиме соціальну, правову та психологічну допомогу, а також професійну реабілітацію. Зокрема, послуги зможуть отримати ветерани, які зареєстровані на території громади, особи, що проживають у місті без реєстрації, та внутрішньо переміщені особи з відповідними документами.

У закладі надаватимуться різноманітні послуги, зокрема, інформаційно-консультаційна підтримка, проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, а також забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації.