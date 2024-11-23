На Тернопільщині підприємці підозрюються у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон

Двоє підприємців з Тернопільщини отримали підозри у справі про незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаних.

За версією слідства, вони організовували виїзд чоловіків, видаючи їх за водіїв міжнародних перевезень. Після того, як особи перетинали кордон, фіктивні документи були анульовані. У результаті цієї схеми у 2023 році за межі України втекли шестеро осіб призовного віку.

Злочинну діяльність викрили співробітники управління стратегічних розслідувань разом зі слідчими ГУНП в Тернопільській області. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та діяльності підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку і документи, що підтверджують їхню причетність до порушень.

З’ясовано, що підприємці надавали допомогу своїм знайомим, щоб уникнути розголосу. Для безперешкодного перетину кордону використовували фіктивні договори про працевлаштування на посаду водія.

Обом підозрюваним повідомлено про підозру за статтями 332 частини 1 та 2 Кримінального кодексу України. Одному з них підозра вручена заочно, оскільки його місцеперебування наразі не встановлено.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська обласна прокуратура.