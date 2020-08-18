Начальник відділу охорони здоров’я Василь Даньчак: «Якщо ігнорувати масковий режим, то початок шкільного року може бути зірваним»

Важливо. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській громаді є напруженою. Спостерігається збільшення кількості госпіталізованих осіб. Найбільше випадків серед жителів громади середнього віку (старших 40-ка років). Одночасно фіксується збільшення кількості випадків пневмоній. Про це на засіданні міського оперативного штабу повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернополя Василь Даньчак.

Оперативно. Станом на 17 серпня на Тернопільщині кількість занедужали на COVID-19 збільшилася на 85 хворих (з них 19 тернополяни).

Всього зареєстровано 1072 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Від початку карантину у Тернополі зафіксовано три летальних випадки. В лікувальних закладах міста наразі перебуває 83 пацієнти з COVID-19.

Начальник відділу охорони здоров’я попереджає. Спостерігаємо значний ріст інфікування на коронавірус в місті та області. Вірус не зник, а до завершення пандемії ще далеко.

«Враховуючи показники і загальну статистику захворюваності на COVID-19 на території Тернополя та області, звертаємося до усіх з проханням неухильно дотримуватися вимог адаптивного карантину. Якщо будемо ігнорувати засоби безпеки сьогодні, завтра перестане ходити транспорт, закриються магазини, а діти не підуть у школу», - заявив Василь Даньчак.

Бережіть себе та своїх близьких. Медик нагадав усім установам та підприємствам міста про обов’язкові міри безпеки - масковий режим, наявність антисептиків, безпечна дистанція для працівників та клієнтів.

«Подумайте про своїх близьких. Особливо до старшого віку та людей з патологіями. Для них вірус смертельно небезпечний. Дотримуйтеся епідеміологічних правил. Одягніть маску – подаруйте шанс на життя», - підсумував начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Нагадаємо, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважають той, в якому є хоча б одна із таких ознак: