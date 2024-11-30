На Зборівщині чоловіка засипало зерном у елеваторі

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29 листопада о 12:45 на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію: у селі Млинівці, Зборівської територіальної громади, чоловіка засипало зерном у елеваторі.

Ситуація була критичною — існувала реальна загроза його життю.

На місце події оперативно прибув черговий караул пожежно-рятувальної служби зі Зборова. Співробітники ДСНС разом із працівниками підприємства негайно розпочали рятувальні роботи.
Завдяки злагодженим діям усіх учасників операції, о 14:08 чоловіка вдалося успішно врятувати та передати медикам для подальшої допомоги.
Цей випадок ще раз нагадує про важливість дотримання правил безпеки та оперативності під час надзвичайних ситуацій, наголошують в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

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