Суспільство На Зборівщині чоловіка засипало зерном у елеваторі 29 листопада о 12:45 на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію: у селі... Більше ...

Культура У Тернополі покажуть дитячу оперу Миколи Лисенка "Коза-Дереза" 5 грудня Тернопільська обласна філармонія запрошує маленьких глядачів та їхніх батьків поринути у... Більше ...

Суспільство Телефонний дзвінок від шахрая обернувся для жителя Тернопільщини втратою заощаджень Майже 10 000 гривень зникли з картки 22-річного жителя Кременецького району після того, як він надав доступ... Більше ...

Суспільство Працівники поліції Тернопільщини розшукали майже дві сотні зниклих дітей З початку року до поліції Тернопільщини надійшло 187 повідомлень про зникнення 199 дітей. Усі вони були... Більше ...

Культура У Тернополі відкриють Казкову Резиденцію Святого Миколая Запрошуємо маленьких тернополян та їхніх батьків 1 грудня о 15:00 на Театральний майдан на святкове відкриття... Більше ...

Суспільство Увага: на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов! За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 29 листопада погода в області суттєво... Більше ...

Економіка Тернопільська міська рада закуповує платформу «Гулівер» для підтримки ЗСУ З метою підтримки Збройних Сил України у виконанні завдань із забезпечення національної безпеки та... Більше ...