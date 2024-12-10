Поліція розшукує водія, який збив пішохода на проспекті Злуки

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жінку 1948 року народження.

Травми вона отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася близько 11:30. Водій невстановленого автомобіля, біля супермаркету на проспекті Злуки, 45, рухаючись в напрямку вулиці Купчинського, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла перетинала проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій з місця пригоди втік. Його місцеперебування встановлюють правоохоронці.

Працівники поліції просять відгукнутися очевидців цієї ДТП. Якщо ви бачили дану автопригоду чи запам'ятали марку та номер автомобіля, телефонуйте за номером +38(067)3513837 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.