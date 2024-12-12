Порушення правил дорожнього руху призвело до аварії: поліцейські Тернопільщини розслідують ДТП

Жителька Чортківського району отримала численні травми та була госпіталізована до реанімації після дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася 11 грудня близько 17:00 на автодорозі "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" в селі Солоне. На місце події прибула слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля Renault Express, мешканець Чернівецької області, збив 69-річну жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.

Чоловік одразу зателефонував до екстрених служб. Потерпілу доставили до лікарні, а у водія взяли кров на аналіз для перевірки на алкоголь. Інцидент розслідується за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.