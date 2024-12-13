Жорстоке поводження з дикими кабанами на Тернопільщині: двом підозрюваним обрано запобіжний захід

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Двом чоловікам, яких підозрюють у жорстокому поводженні з дикими кабанами на Тернопільщині, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Серед підозрюваних – співробітник агропідприємства та водій, який працював за договором. Зборівський суд задовольнив клопотання слідства щодо обрання запобіжного заходу. Наразі розглядається питання про оголошення підозри ще одному водієві, який також був найнятий цією компанією.
Раніше в соціальних мережах з’явилися відео, на яких група людей переслідує диких кабанів сільськогосподарською технікою, а також б'є тварин палицею. Поліція провела розслідування, зібрала докази та висунула підозри за статтею 299 частиною 3 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, вчинене групою осіб з особливою жорстокістю). Підозрюваним загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

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Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.
Агропідприємство, працівник якого опинився серед підозрюваних, співпрацює з поліцією, надаючи відеоматеріали та документи для допомоги в розслідуванні.

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