Неподалік Тернополя жінка загинула під колесами вантажівки

12 грудня, близько 19:50, у селі Смиківці на Тернопільщині сталася смертельна аварія.

Жінка 1979 року народження потрапила під колеса вантажівки MAN L 2000, коли переходила дорогу. Водій не зміг своєчасно загальмувати, в результаті чого жінка загинула від отриманих травм. На момент події водій попередньо був тверезий, але у нього взяли проби крові для перевірки на алкоголь.

На місці працювали правоохоронці з відділу розслідування ДТП.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.