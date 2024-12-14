У Тернополі господарі викинули собаку з 4-го поверху

У Тернополі трапився випадок жорстокого поводження з твариною: собаку з переломом хребта доставили до ветеринарної клініки після того, як її викинули з четвертого поверху.

Інцидент стався 13 грудня на вулиці Вишневецького. За попередньою інформацією, двоюрідні брати, які кілька місяців тому забрали тварину з вулиці, зранку розпивали алкоголь. Після цього один із них схопив собаку і викинув з балкона. Свідками цього стали сусіди, які одразу викликали поліцію та подбали про порятунок тварини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто з братів вчинив цей жорстокий вчинок.

Поліція розглядає питання про відкриття кримінального провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Якщо провину буде доведено, винуватцю загрожує від 2 до 3 років позбавлення волі.

Собака перебуває під наглядом ветеринарів, а слідство триває.