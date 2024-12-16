У Тернополі анестезіологу оголосили підозру через смерть однорічної дитини після операції

Лікарю-анестезіологу дитячого відділення одного з медичних закладів Тернопільщини загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські Тернопільського районного управління оголосили їй підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для дитини.

Трагедія сталася після операції, яку проводили в листопаді 2023 року. Однорічного хлопчика, що мав множинний карієс, скерували на лікування під загальним наркозом. Проте вже через півтори години після початку процедури у дитини почали різко падати показники тиску. Хлопчика перевели до реанімації, але врятувати його не вдалося — ввечері лікарі констатували смерть.

Слідство встановило, що лікар-анестезіолог допустила проведення операції, не зважаючи на протипоказання та запальні зміни, виявлені в аналізах, які мама дитини здавала раніше. Додаткові обстеження призначені не були. За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра легенево-серцева недостатність.

Наразі слідчі вирішують питання щодо запобіжного заходу для підозрюваної. Правоохоронці також встановлюють можливу причетність інших осіб до цієї трагедії. Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Розслідування триває.