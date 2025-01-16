Тернопіль для ЗСУ: FPV-дрони та Mavic 3 надійшли до 108-го гірсько-штурмового

108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон отримав нове технічне оснащення. До підрозділу надійшли десять FPV дронів, чотири Mavic 3 та один Autel. Також військові отримали обладнання для радіоелектронної боротьби.

“Наші захисники щодня виконують бойові завдання на передовій. Технічне оснащення підрозділів - це пріоритетний напрямок підтримки обороноздатності держави”, - зазначив міський голова Сергій Надал.

Нове обладнання дозволить підрозділу ефективніше виконувати розвідувальні операції та протидіяти ворожим безпілотникам. Дрони типу Mavic 3 характеризуються високою якістю зйомки та тривалим часом польоту. FPV дрони забезпечують точність у виконанні спеціальних завдань.

Радіоелектронне обладнання посилить можливості підрозділу у протидії ворожим засобам зв’язку та розвідки. Військові вже розпочали освоєння нової техніки для її ефективного застосування під час виконання бойових завдань.

108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон продовжує виконувати завдання із захисту територіальної цілісності України. Технічне оснащення підрозділу відповідає сучасним викликам та потребам.