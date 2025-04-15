Захисники із громади отримають фінансову допомогу від міста на лікування та придбання спорядження

Фінансова підтримка від міста надійде для 75 тернопільських захисників на забезпечення спорядженням та технічними засобами.

Така допомога є частиною системної роботи з підтримки військовослужбовців громади. Від початку 2025 року одноразові виплати отримали 1684 військовослужбовці, а протягом 2024 року – 3198 захисників.

Окрім того, 10 воїнів з Тернополя отримають одноразову грошову допомогу на лікування та реабілітацію. З початку 2025 року такі виплати вже надійшли 116 військовослужбовцям, а в 2024 році – 295 захисникам.

“Підтримка наших захисників залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради. Ми забезпечуємо як матеріальну допомогу для придбання необхідного спорядження, так і сприяємо в лікуванні та реабілітації після поранень,” - зазначив міський голова Сергій Надал.

Для оформлення фінансової допомоги військовослужбовцям необхідно подати документи у відділ звернень міської ради, що знаходиться на вулиці Листопадова, 6. Процедура отримання коштів розроблена таким чином, щоб забезпечити максимальну доступність для всіх, хто має право на таку підтримку.