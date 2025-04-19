У Тернополі відкрили Центр життєстійкості: простір підтримки та допомоги для кожного

На базі благодійної організації «Карітас Тернопіль» відбулося офіційне відкриття Центру життєстійкості.

Цей центр створений як інклюзивний простір, у якому мешканці Тернопільської громади, незалежно від вікових чи соціальних особливостей, можуть безкоштовно отримати соціальні послуги й психологічну підтримку. Ініціатива реалізовується Міністерством соціальної політики в межах програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Участь у відкритті Центру взяв секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак.

«На жаль, живемо в часи війни, і дуже багато людей потребують психологічної підтримки. Вірю в те, що цей проєкт, який спільно реалізовується міською радою і «Карітасом», буде успішно втілений в життя. Дякую кожному працівнику благодійного фонду за ту роботу, яку ви робите для мешканців нашої громади», – зазначив Ігор Гірчак.

У Центрі працюватимуть вісім фахівців, серед яких – соціальні працівники та психологи, зокрема дитячий і дорослий. Вони надаватимуть індивідуальні та групові консультації й соціальну підтримку всім, хто її потребує.

Звернутися до Центру можуть усі охочі. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00. Адреса: м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1.