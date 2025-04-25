Смертельна ДТП на трасі М-19 поблизу Копичинець: загинув водій легковика

25 квітня, близько 13:00, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, поблизу 380-го кілометра, неподалік міста Копичинці, як ми вже повідомляли, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та легковий DAEWOO Lanos.
Як стало відомо, внаслідок сильного удару кермувальник легковика — 42-річний житель Тернопільського району — загинув на місці події.
На місце аварії оперативно прибули працівники Чортківського райуправління поліції, слідчі, а також фахівці відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини смертельної автопригоди.
Попередньо подію кваліфікують за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.