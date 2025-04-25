Смертельна ДТП на трасі М-19 поблизу Копичинець: загинув водій легковика

Культура Аліса та її пригоди на сцені Тернопільського обласного драмтеатру Що станеться, якщо раптом побігти за Білим Кроликом? Можна опинитися у чарівному світі, де все навпаки, де... Більше ...

Суспільство У Тернополі з камери схову магазину вкрали сумку До Тернопільського райуправління поліції звернулася 36-річна мешканка обласного центру із заявою про... Більше ...

Суспільство На Донеччині загинув тернопільський поліцейський 23 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув старший лейтенант Василь Паньків —... Більше ...

Суспільство У парку «Сопільче» висадили нові дерева 24 квітня в тернопільському парку «Сопільче», на території між центральним прапором і ставком, висадили... Більше ...