Смертельна ДТП на трасі М-19 поблизу Копичинець: загинув водій легковика

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25 квітня, близько 13:00, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, поблизу 380-го кілометра, неподалік міста Копичинці, як ми вже повідомляли, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та легковий DAEWOO Lanos. 

Як стало відомо, внаслідок сильного удару кермувальник легковика — 42-річний житель Тернопільського району — загинув на місці події.
 
На місце аварії оперативно прибули працівники Чортківського райуправління поліції, слідчі, а також фахівці відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини смертельної автопригоди.
 
Попередньо подію кваліфікують за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.
 
 

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