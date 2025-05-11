Пожежа на Замковій: у вогні загинув чоловік

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Вчора, близько 18:30, у Тернополі на вулиці Замковій сталася пожежа у квартирі, розташованій на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

Полум’я охопило площу приблизно 30 квадратних метрів. 

До гасіння залучили дев’ять рятувальників та три одиниці спецтехніки. О 18:58 пожежу вдалося повністю ліквідувати.
 
Під час проведення рятувальних робіт у помешканні було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Причини трагедії з’ясовують правоохоронці.
 
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого.

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