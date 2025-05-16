Несчасний випадок чи щось більше? У Тернополі розслідують смерть чоловіка на будівництві

Поліція розслідує обставини загибелі 50-річного чоловіка в Тернополі.

На вулиці Смакули з недобудованої багатоповерхівки випав чоловік і загинув.

Інформація про трагедію надійшла на лінію 102 від працівників будівництва. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що інцидент трапився на території будівництва. Очевидці побачили, як із верхніх поверхів упав невідомий. Від отриманих травм він загинув миттєво.

Особу загиблого вже встановлено — це 50-річний мешканець Тернополя. Правоохоронці з’ясовують усі деталі того, що сталося.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за статтею 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».