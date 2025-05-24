ДТП у селищі Нагірянка: без постраждалих, але з наслідками

23 травня в селищі Нагірянка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу Ford не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Honda. Унаслідок удару Ford також наїхав на металеву огорожу.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Проте на 38-річного водія-порушника патрульні склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.