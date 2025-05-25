Нічна атака на Тернопіль: пошкоджено підприємство, пожежа охопила 1000 кв.м

FB IMG 1748153028473

У ніч на 25 травня внаслідок ворожого удару по Тернополю зафіксовано влучання, ймовірно, крилатої ракети типу «Калібр» у промислову зону міста.

Як наслідок — частково пошкоджено будівлю одного з підприємств і виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода на своїй сторінці у Telegram:

«Під час нічної ворожої атаки о 02:56 у м. Тернопіль (промзона) внаслідок влучання попередньо крилатої ракети «Калібр» частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.

Спостерігається горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв.м. Гасіння пожежі триває.

Інформація про потерпілих не надходила.

Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.

Для ліквідації наслідків НС та проведення обстежень пошкоджень, завданих інфраструктурі та громадянам, залучені спеціалізовані служби».

FB IMG 1748153031054

FB IMG 1748153025743

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню