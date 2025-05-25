Нічна атака на Тернопіль: пошкоджено підприємство, пожежа охопила 1000 кв.м

У ніч на 25 травня внаслідок ворожого удару по Тернополю зафіксовано влучання, ймовірно, крилатої ракети типу «Калібр» у промислову зону міста.

Як наслідок — частково пошкоджено будівлю одного з підприємств і виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода на своїй сторінці у Telegram:

«Під час нічної ворожої атаки о 02:56 у м. Тернопіль (промзона) внаслідок влучання попередньо крилатої ракети «Калібр» частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.