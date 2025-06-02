1 червня на Тернопільщині: смертельна аварія та три мотоциклісти в лікарні

Упродовж 1 червня на дорогах Тернопільської області сталося чотирм аварій. У результаті цих автопригод п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості, ще один чоловік загинув.

У селі Пеньки Чортківського району водій автомобіля Kia зіткнувся з мотоциклом Suzuki Bandit. Унаслідок удару 22-річного мотоцикліста госпіталізували, а його пасажиру надали медичну допомогу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції.

Трагічна подія трапилася в селі Башуки о 13:15. 68-річний мешканець Лопушненської громади, керуючи велосипедом, упав та отримав травми, несумісні з життям. Чоловік загинув до приїзду медиків.

Ще одна аварія сталася близько 17:00 між селами Озеряни та Козаччина. Під час обгону мотоцикл HONDA CBR-600F зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ-2107. У результаті зіткнення травм зазнав 25-річний водій мотоцикла з Чортківського району, а також пасажирка легковика. Обоє були доставлені до медзакладу.

Того ж вечора до лікарні потрапив ще один мотоцикліст. У селі Кам’янки Підволочиської громади водій TEKKEN-250 не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Чоловіка госпіталізували.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Обставини кожної аварії з’ясовують слідчі поліції