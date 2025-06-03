Поліція розслідує загибель трьох працівників на підприємстві поблизу Тернополя

Правоохоронці проводять досудове розслідування обставин трагедії, що трапилася на одному з підприємств у селі Мишковичі Тернопільського району. Подія сталася у п’ятницю, 30 травня.

До поліції надійшло повідомлення від рятувальників про загибель трьох осіб під час виконання робіт. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, що загинули чоловіки віком 42, 43 і 50 років. Під час очищення ємності вони знепритомніли та померли. Причини смерті встановлюватимуть експерти – тіла направлено на судово-медичну експертизу.

У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, поліцейські встановлюють усі деталі трагедії.