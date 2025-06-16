На Тернопільщині розслідують три ДТП з потерпілими

На дорогах Тернопільської області протягом двох днів сталися три дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких четверо людей отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.

Дві з автопригод трапилися 13 червня.

У селі Галущинці Підволочиської громади жителька Києва, керуючи автомобілем Ford Focus, не впоралася з керуванням, внаслідок чого машина з’їхала на узбіччя та врізалася в дерево. До медиків звернулася пасажирка автомобіля 1963 року народження. У салоні також перебувала дворічна дитина, яку обстежили лікарі – травм у дитини не виявили.

Ще одна ДТП із потерпілою сталася того ж дня в Бучачі. Водійка автомобіля Toyota під час виїзду з вулиці Підгаєцької на Галицьку здійснила наїзд на 71-річну жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілу з травмами госпіталізували.

Третій випадок трапився 14 червня в Почаєві. Очевидець повідомив правоохоронців, що на вулиці Старотаразькій водій автомобіля збив людину та втік із місця події.

Слідчі встановили, що під колеса Toyota Avensis потрапила місцева жителька 1943 року народження. Жінку з переломами доправили до лікарні, однак госпіталізація не знадобилася. Автомобіль, причетний до аварії, правоохоронці оперативно розшукали, а згодом встановили й місцезнаходження водія.

Поліцейські звертаються до можливих свідків цієї автопригоди з проханням надати будь-яку відому інформацію до найближчого відділення поліції. Анонімність гарантується.

За усіма фактами триває досудове розслідування.