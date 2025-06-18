У Тернополі 16-річний хлопець викрав авто, вчинив ДТП і втік

До поліції звернувся мешканець Тернополя із заявою про викрадення автомобіля, який він залишив на ніч біля свого будинку. Вранці транспортного засобу вже не було на місці.

Під час пошуків поліцейські виявили викрадений автомобіль на одній з вулиць міста — авто було пошкоджене.

Завдяки злагодженій роботі працівників карного розшуку обласного управління та Тернопільського райвідділу, із залученням кримінального аналізу та інших оперативних методів, вдалося встановити особу викрадача. Ним виявився 16-річний тернополянин.

Правоохоронці з’ясували, що юнак скористався тим, що автівка була незамкнена, а ключі залишилися в салоні. Після того, як покатався на чужому авто, він намагався його повернути, однак не впорався з керуванням і влетів у стовп. З місця пригоди втік, але згодом його знайшли вдома.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 ККУ. Санкція передбачає покарання — від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.