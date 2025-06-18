Зміни в громадському транспорті Тернополя: нова система нумерації маршрутів

Із 25 червня у Тернополі запроваджують оновлену схему міського транспорту, яка передбачає зміну нумерації автобусних і тролейбусних маршрутів.
Відтепер номери маршрутів більше не дублюватимуться між різними видами транспорту — автобусами й тролейбусами, що дозволить уникнути плутанини та забезпечить оперативну заміну одного виду транспорту іншим у разі потреби.
На сьогодні в місті курсують маршрути з однаковими номерами, наприклад, автобус №8 і тролейбус №8, що створює незручності для пасажирів, зокрема гостей міста, та ускладнює навігацію в транспортній мережі.
Впровадження єдиної наскрізної нумерації відповідає сучасним європейським практикам та покликане зробити користування громадським транспортом більш зручним і зрозумілим для всіх.