За гроші ворога: на Тернопільщині затримали диверсантів, які підпалили військове авто

На Тернопільщині затримали двох осіб, які намагалися підпалити військовий автомобіль за вказівкою російських кураторів

У селищі Гусятин Тернопільської області співробітники СБУ спільно з Нацполіцією викрили двох місцевих мешканців, які намагалися знищити військовий автомобіль, діючи в інтересах російських спецслужб.

21-річний юнак та його 23-річна подруга, яка наразі не має постійного місця роботи, погодилися виконати злочинне завдання в обмін на обіцяну грошову винагороду. Російські куратори поставили перед ними завдання підпалити автівку Збройних сил України.

Підозрювані помітили Land Rover Freelander з військовими номерами в одному з дворів селища. У ніч на 31 травня, близько 3-ї години, після підтвердження цілі з боку координатора, вони облили авто горючою рідиною та підпалили. Всі свої дії зловмисники зафіксували на телефон, аби надати "звіт" про виконане завдання.

Оперативникам СБУ та поліції знадобилося лише кілька годин, щоб встановити особи паліїв і місце їхнього перебування. Затримання відбулося відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У затриманих вилучили мобільні телефони з доказами підготовки та виконання підпалу, включаючи переписку з іноземним куратором. Обоє затриманих зізналися у скоєному.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України — за закінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Операція проводилася під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.