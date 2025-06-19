Корупція в ТЦК: на Тернопільщині викрили схеми ухилення від мобілізації та зняття з розшуку

У двох територіальних центрах комплектування Тернопільської області правоохоронці викрили незаконні схеми, пов’язані з ухиленням від військової служби.

Фігурантами справи стали двоє чинних та один колишній працівник ТЦК. Усім трьом вже повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими ГУНП та СБУ провели оперативні заходи, в результаті яких задокументували факти корупційної діяльності в РТЦК.

В одному випадку військовослужбовець та його ексколега з військової установи запропонували чоловіку оформити фіктивні документи про непридатність до служби. За свої послуги вони вимагали 20 тисяч доларів. Зловмисники запевняли, що мають змогу вплинути на посадовців медичної комісії, які нібито мали підготувати потрібне рішення з підробленим діагнозом. Правоохоронці задокументували отримання частини коштів — 10 тисяч доларів — як авансу.

В іншому випадку працівник іншого ТЦК запропонував допомогти військовозобов’язаному, який перебував у розшуку в системі «Оберіг», зняти його з обліку. За свої послуги вимагав 700 доларів, з яких 1000 гривень — авансом на банківську картку. Затримали його під час передачі решти суми.

Наразі усім причетним оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ — зловживання впливом. Справу розслідує Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.