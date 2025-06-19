У Кременці під час будівництва впала стріла баштового крана

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У житловому мікрорайоні Кременця під час виконання будівельних робіт впала стріла баштового крана. Інцидент стався на території будівництва багатоповерхівки.

Очевидці одразу повідомили про це на лінію «102».

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Кременецького райвідділу поліції. У ході перевірки встановили, що кран був виготовлений у 1983 році. Через несправність кріплення стріла не витримала навантаження й обвалилася з висоти близько 20 метрів.

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На момент події на будівництві перебували працівники, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав.
 
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Досудове розслідування триває.

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