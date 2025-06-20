На Тернопільщині загинув електромонтер під час підключення підстанції

У Борщівській громаді стався трагічний випадок – під час виконання електромонтажних робіт загинув працівник районного РЕМу.

Як повідомили у поліції, інформація про інцидент надійшла на лінію 102 від колег загиблого. Молодий чоловік, 1998 року народження, у складі бригади електромонтерів виконував роботи з підключення підстанції. Під час робіт він отримав смертельне ураження електричним струмом.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.