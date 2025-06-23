У Тернополі чоловік викинув собаку з 8 поверху — поліція розслідує справу

Увечері 21 червня, близько 21:00, до поліції надійшло тривожне повідомлення: на бульварі Симона Петлюри невідомий викинув собаку з восьмого поверху багатоповерхівки.

На місце події виїхали правоохоронці. Вони оперативно встановили особу, яка може бути причетна до інциденту — ним виявився 38-річний мешканець Тернополя.

Постраждалу тварину, кокер-спанієля з травмованими лапами, зоозахисники доправили до ветеринарної клініки для надання допомоги.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України — «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає від одного до трьох років обмеження волі або від двох до трьох років позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією тварини.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події та вирішують питання щодо повідомлення про підозру правопорушнику.