На Сереті зіткнулися два човни, загинув 56-річний чоловік

Поліцейські Заліщицького відділення зафіксували аварію на річці Серет поблизу села Касперівці Чортківського району.

Близько 23:00 22 червня моторний човен Daitona, у якому перебувало шестеро осіб, зіткнувся з надувним плавзасобом. У ньому перебували батько та син. Від удару обидва опинилися у воді. 56-річний місцевий житель, батько, загинув на місці через отримані травми.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють, хто керував моторним човном, перевіряють технічний стан плавзасобів та чи були вони обладнані належними світловими сигналами.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ — порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинило загибель людини.