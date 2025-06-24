У Тернополі водій збив дитину: поліція розшукує свідків аварії

24 червня близько 16:15 на вулиці Максима Кривоноса в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

Водій автомобіля Ford Transit Connect, рухаючись тротуаром у напрямку проїжджої частини, здійснив наїзд на п’ятирічного хлопчика, який катався на біговелі. Поряд із дитиною перебували мама та дідусь.

Після аварії водій викликав поліцію та швидку допомогу. Постраждалого хлопчика з тілесними ушкодженнями госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.

За попередньою інформацією, водій був тверезий. У нього також відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Поліцейські закликають усіх, хто став свідком події, або має відео з реєстратора, яке могло зафіксувати момент ДТП, звернутися за телефоном 102 або зателефонувати в чергову частину Тернопільського районного управління поліції: (0352) 27-11-70.