У Тернополі водій збив дитину: поліція розшукує свідків аварії

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24 червня близько 16:15 на вулиці Максима Кривоноса в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

Водій автомобіля Ford Transit Connect, рухаючись тротуаром у напрямку проїжджої частини, здійснив наїзд на п’ятирічного хлопчика, який катався на біговелі. Поряд із дитиною перебували мама та дідусь.
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Після аварії водій викликав поліцію та швидку допомогу. Постраждалого хлопчика з тілесними ушкодженнями госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.
 
За попередньою інформацією, водій був тверезий. У нього також відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
 
Поліцейські закликають усіх, хто став свідком події, або має відео з реєстратора, яке могло зафіксувати момент ДТП, звернутися за телефоном 102 або зателефонувати в чергову частину Тернопільського районного управління поліції: (0352) 27-11-70.
 

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