У Монастириськах зіткнулися два авто, травмовані пасажирка і пішохід

25 червня близько 21:00 у місті Монастириська сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції.

За попередніми даними, на перехресті вулиць Євгена Коновальця та Богдана Хмельницького зіткнулися автомобілі Daewoo Sens та Volkswagen Golf IV.

Внаслідок аварії постраждали двоє осіб: 67-річна пасажирка Daewoo та неповнолітня пішохідка з Монастириської громади. Обох доставили до лікарні, де вони наразі перебувають під медичним наглядом.

Водії, за попередньою інформацією, були тверезі, однак у них взяли кров для перевірки на наявність алкоголю. Слідство триває, встановлюються обставини ДТП.