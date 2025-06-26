У Монастириськах зіткнулися два авто, травмовані пасажирка і пішохід

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25 червня близько 21:00 у місті Монастириська сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції.

За попередніми даними, на перехресті вулиць Євгена Коновальця та Богдана Хмельницького зіткнулися автомобілі Daewoo Sens та Volkswagen Golf IV.
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Внаслідок аварії постраждали двоє осіб: 67-річна пасажирка Daewoo та неповнолітня пішохідка з Монастириської громади. Обох доставили до лікарні, де вони наразі перебувають під медичним наглядом.
 
Водії, за попередньою інформацією, були тверезі, однак у них взяли кров для перевірки на наявність алкоголю. Слідство триває, встановлюються обставини ДТП.

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