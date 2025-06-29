Смертельна ДТП на Чортківщині: загинула 17-річна дівчина

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 27 червня в селі Шманьківчики Чортківського району.

За попередніми даними правоохоронців, близько 23:00 відбулося зіткнення двох мотоциклів. Один з них керував 34-річний чоловік, іншим — 15-річний підліток. У результаті аварії загинула 17-річна пасажирка мотоцикла Forte, яким керував неповнолітній.

Обох водіїв з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Для з’ясування, чи були вони у стані алкогольного сп’яніння, у них відібрали зразки крові.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини трагедії.