Вбила власну доньку і намагалася звести рахунки з життям: у Тернополі справу матері скерували до суду

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завершили досудове розслідування та скерували до суду кримінальне провадження щодо 33-річної жительки Тернополя, яку підозрюють в умисному вбивстві малолітньої доньки.

Трагічна подія сталася 7 листопада 2024 року в одному з багатоквартирних будинків на масиві «Дружба» в Тернополі. Тоді з п'ятого поверху випала жінка 1992 року народження. Її з численними травмами та переломами доставили до лікарні.

Під час слідчих дій правоохоронці з’ясували моторошні подробиці. За кілька годин до спроби самогубства жінка втопила у ванній свою 2,5-річну доньку під час купання. Після того, як зрозуміла, що сталося, намагалася самотужки реанімувати дитину, але врятувати її життя не вдалося.

Завдяки зусиллям медиків підозрювану вдалося врятувати, проте зараз вона прикута до ліжка.

За результатами судово-психіатричної експертизи встановлено, що на момент вчинення злочину жінка перебувала у стані, коли не могла усвідомлювати значення та характер своїх дій і керувати ними через психічне захворювання. Комісія визнала її неосудною.

У зв’язку з цим, до суду скеровано клопотання про застосування щодо фігурантки примусових заходів медичного характеру.