Трагічна звістка у родині Тернопільських рятувальників

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області з глибоким сумом повідомляє про важку втрату, яка сколихнула всю рятувальну спільноту краю.

29 червня 2025 року під час виконання службових обов’язків на Дніпропетровщині раптово зупинилося серце нашого побратима – головного майстер-сержанта служби цивільного захисту Богдана Черняка.

Богдан Олегович понад десять років віддав службі у Тернопільському гарнізоні – з 2010 по 2024 роки. Він працював інструктором навчального пункту АРЗ СП Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Після звільнення зі служби Богдан не залишився осторонь подій у країні – пішов добровольцем захищати Батьківщину.

У пам’яті колег, друзів та всіх, хто його знав, Богдан залишиться як порядна, чуйна та віддана своїй справі людина, справжній професіонал і наставник для багатьох молодих рятувальників.

Рятувальники Тернопільщини розділяють біль втрати з родиною, близькими та побратимами Богдана і схиляють голови у скорботі за загиблим.