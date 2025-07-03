Судитимуть тернополянина, який вимагав 16 тисяч доларів за «непридатність» до служби

Вимагав 16 тисяч доларів за "допомогу" з непридатністю до служби: 31-річного тернополянина судитимуть за одержання неправомірної вигоди.

Слідство встановило, що чоловік запропонував іншому громадянину, який перебуває на військовому обліку, "вирішити питання" щодо визнання його тимчасово непридатним до військової служби. Він переконував, що має зв’язки серед членів військово-лікарської комісії та працівників територіального центру комплектування, і може вплинути на їхнє рішення з оформлення відповідних документів.

За свої послуги фігурант просив 16 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його під час отримання першої частини суми — 15 200 доларів. Це відбулося згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, наділеної владними повноваженнями. За це передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Викриття злочину здійснювали співробітники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції, за оперативного супроводу військової контррозвідки СБУ та під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду.