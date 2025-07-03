У Бучачі сталася масштабна пожежа на території хлібопекарні

2 липня в місті Бучач Тернопільської області сталася масштабна пожежа на території хлібопекарні, розташованої на вулиці Галицькій.

Загорілася покрівля виробничого приміщення, що належить ТОВ «Бучачагрохлібпром». Вогонь охопив площу близько 400 квадратних метрів.

Існувала реальна загроза поширення полум’я на прилеглі споруди, проте завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося не лише локалізувати загоряння, а й врятувати будівлю хлібопекарні та не допустити перекидання вогню на дві сусідні споруди.

До ліквідації пожежі були залучені 28 рятувальників та 8 одиниць техніки, зокрема автодрабина, газодимозахисна машина, 5 автоцистерн, а також місцева пожежна команда з села Трибухівці.

Пожежу вдалося локалізувати о 17:48, а повністю ліквідувати — о 20:09.

Наразі триває з’ясування причин виникнення пожежі та оцінювання завданих збитків.