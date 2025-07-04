На Тернопільщині водій загинув, злетівши на авто в озеро

На Тернопільщині правоохоронці розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про автомобіль, що опинився у воді. За словами заявниці, її чоловік, який був за кермом, потрапив у ДТП і з’їхав у водойму.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Встановлено, що трагедія сталася 4 липня у селі Іква: 49-річний мешканець Кременця, керуючи Opel Astra, не впорався з керуванням, злетів із дороги, після чого авто перекинулося та впало у ставок "Королівський".

Рятувальники дістали автомобіль з води, однак життя водія врятувати не вдалося. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.