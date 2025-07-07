Серія ДТП на Тернопільщині: серед постраждалих — діти та пенсіонери

Упродовж трьох діб, з 4 по 6 липня, на дорогах Тернопільщини сталося сім дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок аварій одна людина загинула, ще восьмеро — отримали травми різного ступеня тяжкості.

У Тернополі на вулиці Острозького 4 липня о 15:40 водій автомобіля Ford Transit, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на жінку 1941 року народження. Потерпіла переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Її госпіталізували з тілесними ушкодженнями. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група поліції.

Того ж дня о 20:30 у місті Почаїв сталася ДТП за участю неповнолітніх. 14-річний житель села Старий Почаїв, керуючи мотоциклом KAWASAKI ER-6N, під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі скутером Yamaha, яким керувала жінка 1982 року народження. Постраждала отримала медичну допомогу без госпіталізації.

Близько 22:00 в селі Вільховець Борщівського району водій автомобіля ВАЗ 21063 не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Травм зазнав 21-річний пасажир — його госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Водія перевірили на стан сп’яніння — прилад показав 1,21 проміле алкоголю в крові.

5 липня на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій Fiat Ducato не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Постраждав пасажир, якому надано медичну допомогу.

У селі Великі Бережці Кременецького району того ж дня зіткнулися два мототранспорти. 16-річний водій мотоцикла Honda CB 500 допустив зіткнення зі скутером Viper Legend. До лікарні госпіталізували водія скутера 1961 року народження та 15-річного пасажира мотоцикла.

Смертельна аварія сталася в селі Ягільниця. Водій автомобіля Peugeot Partner виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Кермувальник останнього — чоловік 1979 року народження — помер у кареті швидкої дорогою до медичного закладу. Водія Peugeot госпіталізували.

Ще одна ДТП зафіксована 6 липня близько 23:30 поблизу села Байківці. Водій Renault Megane здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Усіх водіїв перевірили на вміст алкоголю в крові. Причини аварій з’ясовують слідчі.



