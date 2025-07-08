На Тернопільщині викрили злочинну схему переправлення ухилянтів за кордон

Слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з оперативниками та співробітниками Служби безпеки України викрили діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке організовувало незаконний виїзд чоловіків призовного віку за межі країни, оминаючи офіційні пункти пропуску.

До складу групи входили мешканці Тернопільської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. П’ятеро учасників схеми були затримані відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що організатори підшукували охочих уникнути мобілізації, надавали їм інструкції щодо перетину державного кордону поза межами контрольно-пропускних пунктів, а також забезпечували маршрут і транспорт.

Чоловіків призовного віку незаконно переправляли до Румунії та Молдови через гірські райони Карпат. Вартість таких «послуг» коливалася від 8 до 14 тисяч євро. Правоохоронці затримали фігурантів під час чергової спроби переправлення громадян за кордон.

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, SIM-картки, готівку, чорнові записи та автомобілі, задіяні у злочинній діяльності.

На Тернопільщині викрили злочинну схему переправлення ухилянтів за кордон

Усім затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Згідно із законодавством, підозрюваним загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення інших причетних осіб.