На Тернопільщині чоловік позбавив життя дружину, після чого скоїв самогубство

Трагічна подія трапилася 8 липня на території Стриївської громади. Близько восьмої ранку до поліції звернулася місцева староста з повідомленням про ймовірне вбивство.

На виклик негайно прибули правоохоронці Збаразького відділення поліції та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області. У будинку, вказаному заявницею, вони виявили тіло 28-річної жінки з численними ножовими пораненнями.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що до вбивства, ймовірно, причетний чоловік загиблої. Після скоєного він утік з місця події.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів неподалік села Кам’янки, за майже 10 кілометрів від місця злочину, поліцейські виявили автомобіль підозрюваного. Згодом, під час обстеження навколишньої лісосмуги, було знайдено й тіло 32-річного чоловіка – він наклав на себе руки.

За обома фактами внесено відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), а також за цією ж статтею з приміткою "самогубство". Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.