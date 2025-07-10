Четверо загиблих у моторошній ДТП на трасі Тернопіль–Збараж

9 липня близько 16:00 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, поблизу села Синява Збаразької територіальної громади, сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного та легкового автомобілів.

За попередніми даними, транспортні засоби не розминулися, внаслідок чого відбулося потужне зіткнення. У результаті аварії загинуло четверо людей — водій і троє пасажирів легкового автомобіля. Травми, отримані потерпілими, виявилися несумісними з життям.

На місце події оперативно прибули: черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, рятувальне відділення аварійно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Тернопільській області.



Рятувальники провели низку аварійно-рятувальних робіт, зокрема: деблокували тіло одного із загиблих із понівеченого легкового авто, стабілізували вантажівку, щоб запобігти подальшим загрозам.



На місці трагедії також працювали слідчі, які займаються розслідуванням злочинів у сфері безпеки дорожнього руху. Вони з’ясовують обставини ДТП та встановлюють особи загиблих. Вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.