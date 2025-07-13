У Тернополі рятувальники допомогли жінці, яка випала з третього поверху

12 липня у Тернополі на вулиці Рєпіна сталася надзвичайна подія — з вікна третього поверху багатоквартирного будинку випала жінка.

Постраждала опинилася на прибудові до будівлі, з якої не могла самостійно спуститися через травми та загрозливий стан.

На виклик оперативно відреагували рятувальники. Прибувши на місце, вони за допомогою спеціального спорядження — зокрема, нош і рятувальної мотузки — акуратно зняли жінку з прибудови та передали її працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.