Порушення правил безпеки – попередня причина смертельної аварії на Тернопільщині

Минулі вихідні на дорогах Тернопільщини не обійшлися без трагедій: унаслідок двох дорожньо-транспортних пригод одна людина загинула, ще троє отримали травми й звернулися за медичною допомогою.

Перша аварія трапилася 12 липня. Близько 18:45 на в'їзді в село Глибочок Чортківського району з рухомого автомобіля KIA на повороті випав пасажир. За попередніми даними, під час руху відчинилися задні двері, і чоловік не втримався. Отримані травми виявилися несумісними з життям. На місце події прибули слідчо-оперативна група. За фактом загибелі розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Ще одна ДТП з постраждалими сталася 13 липня близько 12:40. Поблизу Теребовлі водій автомобіля Renault Clio, мешканець Зборівської громади, не дотримався безпечної дистанції та врізався в автомобіль Volkswagen Golf, що рухався попереду.