Шахраї з Тернопільщини виготовляли фальшиві ID-картки іноземних держав

Тернопільські правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли фальшиві документи для перебування та працевлаштування за кордоном.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Тернопільській області Юрія Барабана, група громадян України, з числа жителів Тернопільської області, займалися виготовленням та збутом ID-карток громадян Євросоюзу з підробленими голографічними елементами. Користувалися персональними комп’ютерами, анкетними даними осіб, а також пристроями для друку та ламінування. Продукцію збували громадянам України, які хотіли виїхати за кордон.

За попередніми даними, четверо мешканців Тернопільщини підшуковували через інтернет людей, які хотіли працювати за кордоном. Зловмисники обіцяли бажаючим допомогти виготовити ID-картку іноземної держави начебто для їх легального працевлаштування. Клієнти вірили та надавали свої дані для оформлення карток.

Зібравши пакет документів, жителі Тернопільщини через кур’єрську службу відправляли їх спільникам у Львівську та Одеську області. Там за допомогою спеціального обладнання друкували фальшиві картки.

За свої послуги зловмисники брали від 100 до 350 євро. Отримавши на руки підроблені ID-картки, люди їхали до країн Євросоюзу. Однак офіційно працевлаштуватися там не могли, а у декого починалася проблеми із Законом, після виявлення тамтешніми правоохоронцями фальшивих документів.

9 вересня, поліцейські провели одночасно близько 25 обшуків на території чотирьох областей – Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Одеської. На сьогодні правоохоронці викрили 7 осіб, причетних до незаконного бізнесу.

Серед вилученого: голографічні захисні елементи, підроблені ID-картки, техніка та обладнання для друку, гроші.