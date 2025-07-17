Замах на вбивство через ревнощі: на Тернопільщині жінка підпалила суперницю

У Бережанській громаді поліцейські затримали 53-річну жінку, яку підозрюють у спробі вбивства на ґрунті ревнощів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство».

Надзвичайна подія трапилася ввечері 16 липня поблизу села Посухів. Близько 23:00 до відділу поліції №1 міста Бережани надійшло повідомлення про те, що у полі виявлено 37-річну місцеву жительку з численними опіками. Постраждалу у важкому стані госпіталізували. За попередніми даними лікарів, близько 90% її тіла зазнало термічних уражень.

У ході першочергових слідчих дій з’ясувалося, що жінку облила бензином і підпалила 53-річна мешканка Бережан. Конфлікт між ними, ймовірно, виник через особисті стосунки.

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення їй підозри за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство) та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.