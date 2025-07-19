На Тернопільщині викрили сімейний бізнес із продажу фальсифікованого алкоголю

На Тернопільщині правоохоронці викрили схему збуту фальсифікованого спирту та алкогольної продукції.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних було вилучено майже дві тонни незаконно виготовленої підакцизної продукції.

Оперативні заходи проводили співробітники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, слідчі обласної поліції спільно з представниками СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Встановлено, що незаконне виготовлення та збут організувало подружжя з міста Бережани, залучивши ще двох осіб. Вони розміщували оголошення про продаж спирту в мережі Інтернет, а доставку здійснювали через поштові сервіси. Правоохоронці зафіксували факти реалізації фальсифікованої продукції.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, транспортування, пересилання акцизних марок або голографічних захисних елементів), ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, поліцейські провели обшуки в оселях і транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучили майже дві тонни нелегального алкоголю.

Правоохоронці встановлюють усі обставини протиправної діяльності. Досудове розслідування триває.